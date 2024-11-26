دوري أبطال أوروبا
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0 - 6
ن م
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جوليان ألفاريز 15', 59'ماركوس يورينتي 43'أنطوان جريزمان 70'أنخل كوريا 85', 89'
(ش١ 0-2) (ن م 0-6)

سبارتا براج v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,