كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
4 - 0
ن م
team-logo
ريان فريزر 6', 68'S. Mara 58'تشي أدامز 78'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

ساوثامبتون v والسالالنتائج والإحصائيات,