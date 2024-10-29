كأس رابطة المحترفين
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3 - 2
ن م
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T. Harwood-Bellis 19'ادم ارمسترونج 35' (جزاء)جيمس بري 88'
A. Phillips 45'T. Cannon 54'
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

ساوثامبتون v ستوك سيتيالنتائج والإحصائيات,