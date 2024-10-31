كأس ملك إسبانيا
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0 - 4
انتهت
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أليخو فيليز 54', 86', 90' + 1'إرفين كاردونا 85'
(½ 0-0) (انتهت 0-4)

سان تيرسيو ضد إسبانيولالنتائج والإحصائيات,