كأس ملك إسبانيا
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1 - 5
انتهت
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K. Carmona 15'
الفونسو غونزاليس مارتينيز 4'بابلو دوران 18'تاديو الليندي 41'أناستاسيوس دوفيكاس 61', 83'
(½ 1-3) (انتهت 1-5)

سان بيدرو ضد سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,