دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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J. Kielland 20'A. Eikeland 90' + 1'
S. Mattner-Trembleau 7'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

ساندفايكين v SKN St. Poeltenالنتائج والإحصائيات,