دوري أبطال أوروبا
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
C. Kvamme 39'
C. Hansen 9'S. Paralluelo 72'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

ساندفايكين v برشلونة للسيداتالنتائج والإحصائيات,