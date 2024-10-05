الدوري الفرنسي
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3 - 1
ن م
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Z. Davitashvili 15', 54', 86'
T. Bair 74'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

سانت إيتيان v أوكسيرالنتائج والإحصائيات,