كأس ملك إسبانيا
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2 - 1
ن م
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E. Lucas 14'T. Paredes 66'
S. Homenchenko 25' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

سانت أندريو v ميرانديسالنتائج والإحصائيات,