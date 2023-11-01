كأس ملك إسبانيا
team-logo
1 - 5
ن م
team-logo
J. Tovar 84'
V. Meseguer 17', 69', 71'C. de la Hoz 50'A. Quintana 78'
(ش١ 0-1) (ن م 1-5)

سانتا يولاليا v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,