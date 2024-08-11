كأس إيطاليا
team-logo
1 - 1جزاء 4 - 3
team-logo
نيكولاس إيوانو 37'
P. Cutrone 44'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

سامبدوريا v كوموالنتائج والإحصائيات,