كأس رابطة المحترفين
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0 - 2
ن م
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بيلي شارب 21'L. Molyneux 90' + 1'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

سالفورد سيتي v دونكاسترالنتائج والإحصائيات,