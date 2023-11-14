كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 4جزاء 4 - 5
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كورتيس تيلت 4', 54'J. Knight 61' (هدف عكسي)S. Mallan 104'
J. Randall 16'E. Mason-Clark 18'A. Collins 45' + 1'جونسون كلارك هاريس 120' + 3'
(ش١ 1-3) (ن م 3-3) (و إ 4-4)

سالفورد سيتي v بيتربوروالنتائج والإحصائيات,