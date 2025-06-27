كأس العالم للأندية
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0 - 3
انتهت
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فينيسيوس جونيور 40'فيديريكو فالفيردي 45' + 3'غونزالو غارسيا 84'
(½ 0-2) (انتهت 0-3)

سالزبورج ضد ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,