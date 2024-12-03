كأس ملك إسبانيا
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0 - 7
انتهت
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فيليوت سفيدبيرغ 5'هوغو سوتيلو 36' (ضربة جزاء)بابلو دوران 43'تاديو الليندي 65'كارلوس دومينغيز 69'فير لوبيز 78', 89'
(½ 0-3) (انتهت 0-7)

سالامنكا سي اف ضد سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,