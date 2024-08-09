كأس إيطاليا
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
S. Mulattieri 45'A. Lauriente 58'
E. Baldini 48'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

ساسولو v تشيتاديلاالنتائج والإحصائيات,