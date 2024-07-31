الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
ن م
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S. Hussein 45' + 1'Dilson 79', 90' + 2'
A. El Ouady 54'A. Atef 59'
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

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