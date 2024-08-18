الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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R. Ahmed 23'M. Samir 38' (جزاء)
سعد سمير 45' + 5' (جزاء)Y. Rayan 47'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

زد v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,