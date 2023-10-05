الدوري المصري الممتاز
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3 - 3
ن م
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M. Ziko 13', 24'S. Hussein 44'
F. Akem 11'H. Ashraf 26'A. Semana 62' (جزاء)
(ش١ 3-2) (ن م 3-3)

زد v بلدية المحلةالنتائج والإحصائيات,