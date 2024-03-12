الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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A. El Banouby 21'S. Hussein 80'
M. El Shami 54'M. Gaber 90' + 8' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

زد v المصريالنتائج والإحصائيات,