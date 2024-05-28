كأس مصر
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2 - 1
ن م
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M. Ziko 90' + 6'S. Hussein 102'
Z. Tarek 48'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1) (و إ 2-1)

زد v الداخليةالنتائج والإحصائيات,