الدوري المصري الممتاز
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4 - 1
ن م
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A. El Banouby 10'M. Ziko 29'S. Hussein 50'M. Saad 79'
G. Okwara 62'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

زد v الجيشالنتائج والإحصائيات,