الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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M. Saad 28'A. Gamal 76'
M. Khatary 34'M. Hamdi 39'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

زد v الاسماعيليالنتائج والإحصائيات,