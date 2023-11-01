كأس ملك إسبانيا
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2 - 2جزاء 4 - 3
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L. Luengo 45' + 1'C. Ramos 120' + 2'
A. Martin 90' + 3'G. Fernandez 108' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1) (و إ 2-2)

زامورا v راسينج سانتانديرالنتائج والإحصائيات,