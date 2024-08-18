الدوري الفرنسي
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3 - 0
ن م
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بينجامين بوريجايد 19'A. Gouiri 21'H. Meister 90' + 1'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

رين v ليونالنتائج والإحصائيات,