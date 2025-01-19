الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 1
ن م
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كيليان مبابي 18' (جزاء), 36'إبراهيم دياز 33'رودريجو جوس 57'
F. Silva 1'
(ش١ 3-1) (ن م 4-1)

ريال مدريد v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,