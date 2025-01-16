كأس ملك إسبانيا
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5 - 2
انتهت
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كيليان مبابي 37'فينيسيوس جونيور 48'إندريك فيليبي 108', 119'فيديريكو فالفيردي 112'
جونثان بامبا 83'ماركوس الونسو 90' + 1' (ضربة جزاء)
(½ 1-0) (انتهت 2-2) (انتهت 5-2)

ريال مدريد ضد سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,