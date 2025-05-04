الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 2
انتهت
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أردا جولر 33'كيليان مبابي 39', 48'
J. Rodriguez 69'W. Swedberg 76'
(½ 2-0) (انتهت 3-2)

ريال مدريد ضد سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,