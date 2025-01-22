دوري أبطال أوروبا
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5 - 1
ن م
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رودريجو جوس 23', 34'كيليان مبابي 48'فينيسيوس جونيور 55', 77'
M. Bidstrup 85'
(ش١ 2-0) (ن م 5-1)

ريال مدريد v سالزبورجالنتائج والإحصائيات,