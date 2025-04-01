كأس ملك إسبانيا
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4 - 4المجموع 5 - 4
انتهت
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إندريك فيليبي 30'جود بيلينجهام 82'أوريلين تشواميني 86'أنطونيو روديجر 115'
اندير بارينتشيا 16'دافيد ألابا 72' (هدف عكسي)ميكيل أويارزابال 80', 90' + 3'
(½ 1-1) (انتهت 3-4) (انتهت 4-4)

ريال مدريد ضد ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,