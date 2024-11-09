الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 0
ن م
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فينيسيوس جونيور 34', 61', 69'جود بيلينجهام 42'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

ريال مدريد v أوساسوناالنتائج والإحصائيات,