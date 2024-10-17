دوري أبطال أوروبا للسيدات
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4 - 0
انتهت
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C. Weir 7'S. Bruun 72'C. Hansen 80'ليندا كايسيدو 83' (ضربة جزاء)
(½ 1-0) (انتهت 4-0)

ريال مدريد للسيدات ضد سلتيكالنتائج والإحصائيات,