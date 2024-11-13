دوري أبطال أوروبا للسيدات
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7 - 0
انتهت
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S. Bruun 3'M. Mendez 16', 63'N. Feller 50'C. Weir 55'اوهاني هيرنانديز 65'كارلا كاماتشو 90' + 2'
(½ 2-0) (انتهت 7-0)

ريال مدريد للسيدات ضد تفينتيالنتائج والإحصائيات,