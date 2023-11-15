دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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Olga 10', 79' (جزاء)
N. Charles 41'S. Kerr 74'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

ريال مدريد للسيدات v تشيلسي للسيداتالنتائج والإحصائيات,