دوري أبطال أوروبا
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0 - 1
ن م
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G. Thiney 78' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 0-1)

ريال مدريد للسيدات v باريس للسيداتالنتائج والإحصائيات,