الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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مارتن زوبيميندي 90' + 8'
J. de Frutos 67'S. Camello 84'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

ريال سوسييداد v رايو فايكانوالنتائج والإحصائيات,