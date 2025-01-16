كأس ملك إسبانيا
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3 - 1
انتهت
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ميكيل أويارزابال 23'جون أندير اولاساغاستي 45' + 1'سيرجيو غوميز 79'
أوسكار تريخو 45' + 7' (ضربة جزاء)
(½ 2-1) (انتهت 3-1)

ريال سوسييداد ضد رايو فاليكانوالنتائج والإحصائيات,