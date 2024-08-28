الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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برايس مينديز 32'
A. Villalibre 45' + 5' (جزاء)A. Martinez 77'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

ريال سوسييداد v ديبورتيفو ألافيسالنتائج والإحصائيات,