الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 3
ن م
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كريستانتوس أوتشي 72'كارليس بيريز 74', 85'
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

ريال سوسييداد v خيتافيالنتائج والإحصائيات,