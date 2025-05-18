الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 2
انتهت
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بابلو مارين 5'ميكيل أويارزابال 20' (ضربة جزاء)A. Mariezkurrena 90' + 1'
كريستيان ستواني 10'كريستيان بورتو 77'
(½ 2-1) (انتهت 3-2)

ريال سوسييداد ضد جيروناالنتائج والإحصائيات,