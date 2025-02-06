كأس ملك إسبانيا
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2 - 0
انتهت
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اندير بارينتشيا 21'برايس مينديز 31'
(½ 2-0) (انتهت 2-0)

ريال سوسييداد ضد أوساسوناالنتائج والإحصائيات,