الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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A. Ruibal 3'
ثيرنو باري 26'آيوزي بيريز 48'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

ريال بيتيس v فياريالالنتائج والإحصائيات,