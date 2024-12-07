الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
ن م
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جيوفاني لو سيلسو 68' (جزاء)A. Diao 90' + 4'
روبرت ليفاندوفسكي 39'فيران توريس 82'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

ريال بيتيس v برشلونةالنتائج والإحصائيات,