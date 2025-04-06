الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
0 - 4
ن م
team-logo
ماورو ارامباري 1'R. Terrats 19', 38'D. Duarte 80'
(ش١ 0-3) (ن م 0-4)

ريال بلد الوليد v خيتافيالنتائج والإحصائيات,