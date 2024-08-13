كأس رابطة المحترفين
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
S. Nombe 55'H. Odoffin 86'
M. Holicek 50'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

روثيرهام v كروالنتائج والإحصائيات,