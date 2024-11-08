الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 3
ن م
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S. McKenna 90' + 2' (هدف عكسي)
F. Silva 6'آريدان أومبييريز 62' (هدف عكسي)M. Fuster 66'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

رايو فايكانو v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,