الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 3
ن م
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اوناي لوبيز 4'A. Mumin 36'I. Palazon 64'
فيديريكو فالفيردي 39'جود بيلينجهام 45'رودريجو جوس 56'
(ش١ 2-2) (ن م 3-3)

رايو فايكانو v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,