الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
ن م
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أوسكار تريخو 58'بيدرو دياز 72'
مارتن زوبيميندي 20'A. Mariezkurrena 80'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

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