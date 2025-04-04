الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 4
ن م
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ليوندرو كابريرا 12'روبيرتو فرنانديز 16'خافيير بوادو 72' (جزاء)بيري ميلا 90'
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

رايو فايكانو v إسبانيولالنتائج والإحصائيات,