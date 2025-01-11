الدوري الفرنسي
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2 - 4
ن م
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J. Ito 34'M. Diakhon 71'
E. Guessand 28'غايتان لابورد 44' (جزاء), 64'علي العابدي 86'
(ش١ 1-2) (ن م 2-4)

رايمس v نيسالنتائج والإحصائيات,